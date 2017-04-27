موقوف بجرمَي احتيال وتزوير...هل وقعتم ضحيته؟

بيان للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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LBCI News Lebanon

حصلت في الآونة الاخيرة عمليات احتيال وتزوير، من قبل أحد الأشخاص المجهولين، الذي يوهم ضحاياه من غير اللبنانيين، بقدرته على تأمين إقامة في لبنان، مقابل مبلغ 600 دولار أميركي، فيقوم بتزويرها وتسليمها لهم، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة.

واشارت الى أنه نتيجةً للإستقصاءات والتحريات، تمكنت مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه بتاريخ 26/4/2017، في صيدا، وتبيّن انه يدعى:

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- ح. أ. (مواليد عام 1983، سوري) وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وبقيامه بعمليتين احتياليتين، حيث سلّم إحدى ضحاياه إقامة مزوّرة لقاء مبلغ مالي، واستلم من الضحية الثانية المبلغ من دون تأمين الإقامة.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائية الكائن في حارة صيدا – تلّة مار الياس، أو الإتصال على أحد الرقمين: 754308/07 أو 754309/07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.