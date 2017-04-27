منوعات
27 نيسان 2017
Back

بالصور: ممثلة مُنعت عن التمثيل مدة سنة... لأنّها مثيرة جداً!

إليكم صورها المثيرة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار إثارة,ممثلة,إليكم صورها المثيرة...
episodes
بالصور: ممثلة مُنعت عن التمثيل مدة سنة... لأنّها مثيرة جداً!
مُنعت الممثلة الكمبودية ديني كوان البالغة من العمر 24 عاماً عن التمثيل لمدّة عام كامل والسبب أنّ  وزارة الثقافة والفنون الجميلة في البلاد اعتبرتها مثيرة جداً ما قد يسبب مشاكل أخلاقية لدى أفراد المجتمع الكمبودي.

وفي التفاصيل، اعتبرت الوزاة أنّ الشابة خرقت قواعد السلوك العامة في البلاد.

يُشار إلى أنّ الشابة تحظى بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص عبر فيسبوك.
الإعلان


وفي سياق متصل، اعتبرت كوان أنّ الادوار التمثيلية التي اعتُبرت مثيرة من قبل وزارة الثقافة ليست تُوازي الأعمال الفنية والإباحية التي تقدمها الممثلات الأخريات.

ولفتت الشابة إلى أنّه من حقها ارتداء الملابس التي تريد كما أشارت إلى أنّ وزارة الثقافة استدعتها وحاولت تربيتها كالطفلة.

إليكم صورها:
Cambodian actress Denny Kwan (pictured) has been banned from making any new movies for a year because the country's cultural bosses say she is 'too sexy'
Denny Kwan (pictured), 24, who has appeared in numerous movies, has had a 're-education' session with the Culture and Fine Arts Ministry after it was decided she had violated a code of conduct
For the next 12 months, Miss Kwan must not step in front of any movie camera - a punishment that has caused outrage among freedom and women's groups in the country

مصدر
إقرأ أيضاً