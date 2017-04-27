بالصور: ممثلة مُنعت عن التمثيل مدة سنة... لأنّها مثيرة جداً!

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مُنعت الممثلة الكمبودية ديني كوان البالغة من العمر 24 عاماً عن التمثيل لمدّة عام كامل والسبب أنّ وزارة الثقافة والفنون الجميلة في البلاد اعتبرتها مثيرة جداً ما قد يسبب مشاكل أخلاقية لدى أفراد المجتمع الكمبودي.وفي التفاصيل، اعتبرت الوزاة أنّ الشابة خرقت قواعد السلوك العامة في البلاد.يُشار إلى أنّ الشابة تحظى بمتابعة أكثر من 300 ألف شخص عبر فيسبوك.وفي سياق متصل، اعتبرت كوان أنّ الادوار التمثيلية التي اعتُبرت مثيرة من قبل وزارة الثقافة ليست تُوازي الأعمال الفنية والإباحية التي تقدمها الممثلات الأخريات.ولفتت الشابة إلى أنّه من حقها ارتداء الملابس التي تريد كما أشارت إلى أنّ وزارة الثقافة استدعتها وحاولت تربيتها كالطفلة.إليكم صورها: