ارسلان: لسحب موضوع مجلس الشيوخ من التداول في الإعلام

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غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الخطاب الطائفي والمذهبي المتصاعد في البلد يدل بلا شك على هشاشة النظام ويزيدنا تمسكا وقناعة في اعتماد القانون النسبي في الانتخابات وهو الكفيل في استعادة الخطاب المعتدل بين الجميع".أضاف: "اما في ما خص رئاسة مجلس الشيوخ أطالب بإصرار وحرص على سحب الموضوع من التداول في الاعلام لأنه لا يخدم احدا على الإطلاق وكفى مزايدات وبهورات وكلاما تحريضيا في وقت نحن بأمس الحاجة الى إنقاذ البلد من التشنجات والطائفية والمذهبية والعنصرية البغيضة".