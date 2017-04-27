اجتماع اللجنة المكلفة وضع خطة مكافحة الفساد

عزالدين: لأول مرة اللجنة الوزارية تجتمع مع اللجنة الفنية

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LBCI News Lebanon



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وأوضحت عز الدين، بعد الاجتماع، أن أهمية هذا اللقاء أنه يجمع لأول مرة اللجنة الوزارية مع اللجنة الفنية التي تأسست في العام 2011 لمكافحة الفساد، لافتة الى أنها استمعت إلى عرض لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والذي يأتي تطبيقا لالتزامات لبنان الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة المكلفة وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، حضره وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة عناية عزالدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج طعمة، رئيس ديوان المحاسبة أحمد حمدان، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة عويدات، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، وعدد من القضاة والمعنيين.وأوضحت عز الدين، بعد الاجتماع، أن أهمية هذا اللقاء أنه يجمع لأول مرة اللجنة الوزارية مع اللجنة الفنية التي تأسست في العام 2011 لمكافحة الفساد، لافتة الى أنها استمعت إلى عرض لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والذي يأتي تطبيقا لالتزامات لبنان الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واشارت الى أن مشروع الاستراتيجية يتضمن قراءة لأسباب الفساد وتحديدا لمقترحات ملموسة قابلة للتنفيذ تهم مختلف القطاعات والسلطات وبعض هذه الاقتراحات قابلة للانفاذ المباشر، موضحة أنه تم الاتفاق على أن يشكل فريق لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات، "وهناك اقتراحات تحتاج لأن تتحول إلى مشاريع، وسيتم تشكيل فريق من المختصين لهذا الهدف، على أن تقدم إلى الرئيس الحريري في أقرب وقت ممكن بناء على طلبه لكي تتحول إلى وثيقة متكاملة تلتزم بها الدولة اللبنانية وتؤسس لعمل ملموس يفيد المواطن ويحسن مستوى الخدمة ويعيد بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين".

وأكدت أن كل هذا العمل تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاستفادة من الخبرات المقارنة وتجارب الدول العربية والأجنبية.