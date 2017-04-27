ارشادات السير لمناسبة مباراة برشلونة وريال مدريد...

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لمناسبة إقامة مباراة كرة قدم بين قدامى فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:1- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتد من السفارة الكويتية حتى تقاطع غانا - الأسد بالإتجاهين، اعتبارا من الساعة 9.00 من صباح الجمعة 28/4/2017 ولحين انتهاء المباراة.2- إقفال مخرج نفق السفارة الكويتية في اتجاه المدينة الرياضية على المسلك الشرقي أمام حركة المرور، بإستثناء المتوجهين لحضور المباراة، وذلك اعتبارا من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 23.00 من تاريخ المباراة.