أخبار محلية
27 نيسان 2017
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ارشادات السير لمناسبة مباراة برشلونة وريال مدريد...

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ارشادات السير لمناسبة مباراة برشلونة وريال مدريد...
لمناسبة إقامة مباراة كرة قدم بين قدامى فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

1- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتد من السفارة الكويتية حتى تقاطع غانا - الأسد بالإتجاهين، اعتبارا من الساعة 9.00 من صباح الجمعة 28/4/2017 ولحين انتهاء المباراة. 
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2- إقفال مخرج نفق السفارة الكويتية في اتجاه المدينة الرياضية على المسلك الشرقي أمام حركة المرور، بإستثناء المتوجهين لحضور المباراة، وذلك اعتبارا من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 23.00 من تاريخ المباراة.
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