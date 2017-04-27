هل دقت ساعة وضع حد لمئة منتفع في وزارة الإعلام ؟

في وزارة الإعلام فائض موظفين وبالتالي أجور

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LBCI News Lebanon

ما إن تسلّم ملحم رياشي وزارة الإعلام من الوزير رمزي جريج، حتى إكتشف أن التركة المالية التي أورثه إياها الأخير، هي أكثر من ثقيلة على موازنة وزارته.

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تركة، قوامها سبعة وتسعون شخصاً ادخلت أكثريتهم الى وزارة الاعلام في عهد جريج عبر عقود شراء خدمات او ما يعرف بالـ freelancers، غالبيتهم الساحقة تعمل في الوكالة الوطنية للإعلام، والعدد القليل منهم الحق بمديرية الدراسات.