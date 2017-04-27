الأسد: ربما منظمة الأسلحة الكيميائية تعيد نفس المسرحية

وترامب غير لغته

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LBCI News Lebanon

أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة تيليسور الفنزويلية أن الهدف من كل الادعاءات الأميركية والغربية بشأن الأسلحة الكيميائية هو دعم للإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أنه من مواصفات السياسيين الأميركيين أن يكذبوا في كل يوم.

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