أخبار دولية
27 نيسان 2017
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الأسد: ربما منظمة الأسلحة الكيميائية تعيد نفس المسرحية

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الأسد: ربما منظمة الأسلحة الكيميائية تعيد نفس المسرحية
أكد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع قناة تيليسور الفنزويلية أن الهدف من كل الادعاءات الأميركية والغربية بشأن الأسلحة الكيميائية هو دعم للإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أنه من مواصفات السياسيين الأميركيين أن يكذبوا في كل يوم.
 
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