حوار المزايدة

خلال فضّ عروض المزايدة لإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري...

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LBCI News Lebanon

كان مدير دائرة المناقصات جان العلية في خلال فضّ عروض المزايدة لإدارة واستثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري،عُرضة للكثير من الإتصالات ولاسيما من قبل وزراء يسألون عما آلت إليه المزايدة وكان جوابه الدائم بأنه لا يتدخل، مؤكداً أن على اللجنة المكلفة فضّ العروض أن تتقيد بما ورد في دفتر الشروط.



ما إن ظهرت النتيجة حتى بادر مدير دائرة المناقصات إلى الإتصال بوزير الأشغال يوسف فنيانوس وزف له نتائج المناقصة ولاسيما الرقم الكبير الذي حققته وقد كنّا هناك وسجلنا بالفيديو حوار العلية مع فنيانوس.