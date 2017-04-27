بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا...حوادث أمنية تحمل بصمات إرهابية

الارهاب يضرب

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LBCI News Lebanon

حدث امني شهدته بريطانيا وتحديدا قرب البرلمان البريطاني حيث نجحت الشرطة في اعتقال رجل للاشتباه بأنه كان يعد لشن هجوم إرهابي.



وكما في بريطانيا استنفار امني ايضا في المانيا، الى جانب توتر امني طال ايضا جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.