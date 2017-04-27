أخبار دولية
27 نيسان 2017
27/04/2017 13:17:18
بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا...حوادث أمنية تحمل بصمات إرهابية
الارهاب يضرب
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LBCI News Lebanon
حدث امني شهدته بريطانيا وتحديدا قرب البرلمان البريطاني حيث نجحت الشرطة في اعتقال رجل للاشتباه بأنه كان يعد لشن هجوم إرهابي.
وكما في بريطانيا استنفار امني ايضا في المانيا، الى جانب توتر امني طال ايضا جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.
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