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27 نيسان 2017
27/04/2017 13:36:48
الانباء : لقاء جنبلاط- باسيل اتسم بالصراحة وكان تأكيد على أهمية التواصل المباشر بعيدا من الاشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية
الانباء : لقاء جنبلاط- باسيل اتسم بالصراحة وكان تأكيد على أهمية التواصل المباشر بعيدا من الاشاعات المغرضة التي قد تريد تشويه العلاقة الثنائية
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LBCI News Lebanon
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