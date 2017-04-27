واشنطن تطلب الضغط على روسيا

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دعت واشنطن امام مجلس الأمن الدولي الى ممارسة "كل الضغوط" الممكنة على روسيا لفرض وقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية.وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي ترأس بلادها مجلس الامن خلال نيسان: "يجب أن تتجه كل الانظار وان تمارس كل الضغوط الآن على روسيا لأنها هي القادرة على وقف كل هذا إن أرادت".من جهته، أعلن مساعد الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية ستيفن أوبراين في تقرير عرضه على المجلس إن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا مع دخول الحرب عامها السابع.ودعا أوبراين الى وقف القتال في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قال إن القوات الحكومية تحاصر نحو 400 ألف مدني.