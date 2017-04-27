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27 نيسان 2017
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بيبلوس يفوز على التضامن بنتيجة 81-65 ويتقدم ٢-١ في السلسلة في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة

بيبلوس يفوز على التضامن بنتيجة 81-65 ويتقدم ٢-١ في السلسلة في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,التضامن,يفوز,بيبلوس,
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بيبلوس يفوز على التضامن بنتيجة 81-65 ويتقدم ٢-١ في السلسلة في ربع نهائي XXL ENERGY بطولة لبنان لكرة السلة
 
 
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