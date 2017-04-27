الحريري: مجهود لعزل الصراع السياسي عن العمل للنهوض بالاقتصاد

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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الاهم من الصراع السياسي والخلافات بين الأطراف السياسيين،هو الاقتصاد وشؤون اللبنانيين، لافتا الى أن المجهود قائم لعزل الصراع السياسي وخلافاته عن العمل الجدي واليومي والمنتج للنهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص العمل خصوصا للشباب وحل مسائل المواطنين.وقال، في اختتام أعمال "منتدى بيروت السابع للفرانشايز":" أعلم أنه في هذه الأيام، القوى السياسية في البلد منشغلة بحالها، وبالنظر لمصالح حزبية، أو فئوية، أو حتى مناطقية ضيقة، هي غير قادرة على أن تنظر إلى ما يجري حولنا، بمناسبة البحث عن قانون انتخابات جديد.ولكن هذا لا يلغي أن العالم كله، ينظر بإعجاب وتعجب لهذه المعجزة الصغيرة، التي اسمها لبنان، والأمن والإستقرار في لبنان، مع كل ما يجري في المنطقة من حولنا وفي العالم".