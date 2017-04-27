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27 نيسان 2017
27/04/2017 16:44:22
معلومات للـLBCI : اجتماع جعجع-ابو فاعور-شهيب ايجابي تم في خلاله التداول بافكار عدة وهناك بحث عن مخارج مع الاصرار على الشراكة
معلومات للـLBCI : اجتماع جعجع-ابو فاعور-شهيب ايجابي تم في خلاله التداول بافكار عدة وهناك بحث عن مخارج مع الاصرار على الشراكة
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