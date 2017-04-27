من سيكون الفائز في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية؟

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أظهر استطلاع للرأي أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز بفارق كبير عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية المرتقبة في السابع من أيار.ومنح الاستطلاع 61 في المئة من نوايا التصويت إلى ماكرون في مقابل 39 في المئة للوبن. وأجرى الاستطلاع من 25 إلى 27 نيسان معهد "هاريس انتراكتيف وانديد" لصالح قناة التلفزيون البرلمانية.وفي استطلاع سابق أجراه المعهد مساء الأحد بعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى حصل ماكرون على 64 في المئة من نوايا التصويت ولوبن على 36 في المئة للدورة الثانية.ويمكن لماكرون الاستفادة من قسم كبير (69%) من ناخبي المرشح الاشتراكي الخاسر بونوا آمون في حين يمكن ان تستفيد لوبن من أقل من ثلث (28%) أصوات ناخبي مرشح اليمين الخاسر فرنسوا فيون، وفق الاستطلاع.وأضاف أن 45 في المئة من ناخبي اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون و42 في المئة من ناخبي فيون سيصوتون لماكرون.