حاصباني لـ"الجمهورية": لن نقبل بإمرار أيّ صفقة مشكوك فيها

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أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحّة غسان حاصباني الذي التقى الرئيس سعد الحريري أمس أنه عرض ورئيس الحكومة "للمرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي يفترض أن تكون من خلال شراء البواخر"، لافتاً الى أنه كان راسلَ الحريري منذ أسبوعين "لإعادة تأكيد ضرورة أن يمرّ دفتر الشروط في مجلس الوزراء بما يعود للمرحلة الاولى من خطة الكهرباء التي لها علاقة بالبواخر". وأوضح أنه "قدّم عدداً من الملاحظات على ما يحصل، أبرزها الحرص على إجراء المناقصة بشفافية تامة وبلا أيّ شوائب أو مغالطات.وتقليص الكلفة على خزينة الدولة. واعتماد وسائل إنتاج جديدة للكهرباء وعدم حصرها بنوع معيّن من الوقود، كذلك عدم حصرها بالبواخر، بل اللجوء الى خيارات أخرى مثل المولدات أو إنشاء معامل جديدة، وبذلك نكون قد استخدمنا وسائل تكنولوجية حديثة".ولفت حاصباني لصحيفة "الجمهورية" الى انّ الحريري "لم يرفض ورقة الملاحظات، لكنّ المناقصة انطلقت وهناك عدد من الشركات تقّدم من أجل الفوز". وشدّد على "انّ الهدف من هذه الملاحظات اعتماد الشفافية في المناقصات وعدم هدر المال العام، ولن نقبل بإمرار أيّ صفقة أو مناقصة مشكوك فيها ولا تعطي النتيجة التي يتوخّاها الشعب".