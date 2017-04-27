سينما ودار أوبرا في السعودية..."يوما ما"

معظم السعوديين يرغبون في التغيير

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أحمد الخطيب أن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية يوما ما.



وفي مقابلة مع "رويترز" أشار الخطيب الى أن المحافظين الذين انتقدوا الإصلاحات يدركون تدريجيا أن معظم السعوديين وأغلبهم تحت سن الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات.