سينما ودار أوبرا في السعودية..."يوما ما"

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أحمد الخطيب أن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية يوما ما.
وفي مقابلة مع "رويترز" أشار الخطيب الى أن المحافظين الذين انتقدوا الإصلاحات يدركون تدريجيا أن معظم السعوديين وأغلبهم تحت سن الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات.
وأوضح أن هدفه هو توفير ترفيه "يشبه بنسبة 99 في المئة ما يحدث في لندن ونيويورك" لكنه أوضح أنه وبعد عقود من النهج الثقافي المحافظ فإن مثل هذا التغيير لن يحدث سريعا.
ولا تزال دور السينما محظورة بالسعودية. وعلى الرغم من البدء في إقامة حفلات موسيقية هذا العام فإنها تواجه انتقادات لاذعة من رجال الدين.