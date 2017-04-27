أسرار الصحف 28 - 04 - 2017

المستقبل

انّ أكثر من "نصيحة ديبلوماسية" سمعها المسؤولون اللبنانيون خلال الأيام الأخيرة تشدّد على أهمية التوصّل إلى اتفاق وطني حول قانون الانتخاب قبل انتهاء المهل الدستورية تجنباً لأي تداعيات سلبية لبنان بغنى عنها في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة.

الجمهورية

قال سفير دولة معنيّة بالشأن السوري إن "تطورات كبرى" قد تحصل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في سوريا من دون أن يُحدِّد ماهيّتها أو ما إذا كانت لمصلحة النظام السوري أو ضده.

لاحظت أوساط سياسية أن الضغط السياسي الحاصل يمكن أن يؤدي إلى الشارع ولا يمكن معالجة الوضع في الشارع وكل ذلك سيزيد من التعقيد ولن يؤدي إلى نتيجة.

توسعت حركة الإستقالات في حزب غير مسيحي على خلفية إتهامات وُجّهت الى القيادة بالمسّ بوحدة الطائفة وبالخروج على رأي الأكثرية.

البناء

رأت مصادر معنية بقانون الانتخابات النيابية أنّ حركة أحد المسؤولين باتجاه مواقع قيادية فاعلة على هذا الصعيد تندرج في إطار سعيه لمنع التمديد للمجلس النيابي في جلسة 15 أيار المقبل، ظناً منه أنّ مشروعه للانتخابات أو أيّ مشروع قريب منه سيعيد إنتاج السلطة بموازين مختلفة تعطي مقاعد جديدة لا يُستهان بها لحلفائه في قوى 14 آذار، وتحديداً القوات اللبنانية الطامحة إلى زيادة حجم كتلتها البرلمانية...