أخبار دولية
28 نيسان 2017
28/04/2017 00:03:13
ألمانيا تحظر النقاب...
منع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات من ارتداء النقاب
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LBCI News Lebanon
وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.
وتأتي الخطوة بعدما دعت المستشارة أنجيلا ميركل في كانون الأول لحظر النقاب "أينما يكون ذلك قانونيا".
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