أخبار دولية
28 نيسان 2017
Back

ألمانيا تحظر النقاب...

منع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات من ارتداء النقاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار المانيا,النقاب,منع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات من ارتداء النقاب
episodes
ألمانيا تحظر النقاب...
وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل. 

وتأتي الخطوة بعدما دعت المستشارة أنجيلا ميركل في كانون الأول لحظر النقاب "أينما يكون ذلك قانونيا". 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً