ألمانيا تحظر النقاب...

وافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.وتأتي الخطوة بعدما دعت المستشارة أنجيلا ميركل في كانون الأول لحظر النقاب "أينما يكون ذلك قانونيا".