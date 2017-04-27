أخبار دولية
27 نيسان 2017
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السيسي يقر قانونا يتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية

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السيسي يقر قانونا يتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس على قانون أقره البرلمان، يتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين عديدين بعدما كانت تلك الهيئات تقدم له اسم المرشح لرئاستها.

 

ونشرت الصحيفة الرسمية في وقت متأخر من مساء الخميس موافقة السيسي على قانون يقدم تعديلات على قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.

 
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 وبموجب التعديلات الجديدة، يعين رؤساء هذه الهيئات القضائية "بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس" كل هيئة.

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