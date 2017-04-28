اختطاف طفلة في قبرص والشرطة تطلق عملية بحث

أقدم رجال ملثمون على اختطاف طفلة في الرابعة من عمرها أمام دار حضانة في العاصمة القبرصية الخميس، ما دفع الشرطة إلى إطلاق عملية بحث وإصدار مذكرة توقيف بحق والدها النروجي.

ولفتت الشرطة إلى أن الفتاة اختطفت بالقوة من والدتها بينما كانت تنزلها إلى دار حضانة في نيقوسيا.

الإعلان

واشارت الى أن رجلين ملثمين استقلا سيارة سوداء رباعية الدفع مع سائق، قبل أن يلوذا بالفرار.

وأصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق والد الطفلة، المنفصل عن الوالدة القبرصية اليونانية، ويعيش في النروج.

واوضح المتحدث باسم الشرطة أندرياس أنجيليدس إن "عملية كبيرة جارية حاليا لتحديد مكان الطفلة والشرطة فى حالة تأهب على جميع نقاط العبور والموانئ والمطارات داخل جمهورية قبرص".