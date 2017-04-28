العثور على جثة "فاتح القوقاز" في تركيا

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عثر مواطنون أتراك، على جثة جنرال روسي، "غير متحللة"، أثناء قيامهم بأعمال حفريات بمنطقة بناء في ولاية أرداهان بحسب ما أفادت وكالة "الاناضول".وجرى اكتشاف الجثة في تابوت، ضمن قبر على هيئة غرفة واحدة، تحت الأرض، حيث أبلغوا الجهات المعنية، التي نقلتها لاحقا إلى متحف ولاية قارص شرقي تركيا.وأشار مدير المتحف نجم الدين ألب الى أن الجثة ربما تعود إلى اللواء "فاسيلي غيمان" الذي عمل في صفوف الجيش الروسي الروسي، بمنطقة أرداهان، بين عامي 1905 و1913.ويوصف الجنرال المذكور في التاريح الروسي، بـ "فاتح القوقاز"، حسب مدير المتحف الذي أشار إلى استمرار التحري، للكشف عن الهوية الحقيقة للضابط.ولفت إلى أن تحديد هوية الجنرال الذي يحمل ثلاث نجمات على كتفه، يتطلب الاطلاع على الأرشيف الروسي.وحول سبب عدم تحلل جزء كبير من جسد الجنرال وملابسه، أوضح مسؤولو المتحف، أن وجود الجثة في مكان معزول عن الهواء أدى إلى بطء تحللها.