البابا في زيارة تاريخية إلى مصر: نحن مسؤولون عن كشف الغطاء عن العنف

فرصة للدفاع عن التسامح والدعوة الى السلام

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LBCI News Lebanon

رأى البابا فرنسيس ان الإختلاف الديني والثقافي لا يعني وجود العداوة بين الأفراد، قائلا "لا بد من اعتماد استراتيجية دولية كاملة لتحويل التنافسية إلى تعاون وتكامل".

وشدد البابا خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الأزهر للسلام في مصر على أن ما من عنف يمكن أن يرتكب باسم الله، مضيفا "نحن مسؤولون عن كشف الغطاء عنه".

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وكان قد أكد البابا فرنسيس لصحافيين رافقوه في طائرته أن زيارته الى مصر هي "رحلة وحدة واخوة"، قائلا "هناك انتظارات خاصة من هذه الزيارة، لأن الدعوة جاءت من الرئيس المصري ومن بطريرك الاقباط الكاثوليك ومن إمام الازهر الاكبر، إنها رحلة وحدة واخوة".

وبدأ البابا زيارة الى مصر تستمر ليومين، لتأكيد دعمه للاقباط عقب اعتداءات استهدفتهم خلال عيد الفصح، وستكون فرصة له للدفاع عن التسامح والدعوة الى السلام الى جانب الإمام الاكبر لجامع الازهر الشيخ أحمد الطيب.

ورغم التهديدات الأمنية، يستخدم البابا في تنقلاته سيارة عادية خلال 27 ساعة يمضيها في القاهرة محافظا على عادته في تجنب السيارات الفخمة المدرعة.

هذا في وقت، منعت السلطات حركة السيارات قرب سفارة الفاتيكان في القاهرة ومواقع أخرى وطوقتها من دون السماح للمشاة بالتحرك في هذه المناطق.