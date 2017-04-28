اعتصام لمستخدمي مستشفى الحريري

نفذت لجنة مستخدمي وإجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اعتصاما في حرم المستشفى شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي حيا المعتصمين على الاعتصام الحضاري، قائلا: "انه مهم جدا ان تطالبوا بحقوقكم والعمل الطبي مستمر".

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وأضاف:" لدينا مصيبة في لبنان وهي السياسة، فعندما نشارك مع العمال في الاعتصامات يعتبر البعض إنها رسالة سياسية، نحن مع العمال مهما اعتبروا، وهم الاتحاد دعم الطبقة العاملة بوجه هذه المخاطر التي نعيشها، لان هناك هجمة كبيرة من اليد العاملة الأجنبية على اليد العاملة اللبنانية".

وكشف "أنه تطرق بالأمس مع وزير الصحة غسان حاصباني لحل هذه القضية بالنسبة للتقيد بقرارات مجلس الإدارة السابقة التي صدرت في إعطاء حقوق الموظفين وكان الوزير إيجابيا ووعد بالمساعدة وعلى تحقيق المطالب المحقة".