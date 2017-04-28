أخبار محلية
28 نيسان 2017
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اللواء ابراهيم: بعض اللغة السياسية تثير القلق

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اللواء ابراهيم: بعض اللغة السياسية تثير القلق
رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن "ما ينقصنا هو الادراك بأن الوطن هو أساس الدولة"، وقال:" صحيح أن الجميع متفقون على ان لبنان هو وطن نهائي لجميع ابنائه، لكن بعض اللغة السياسية لا تطمئن بل تثير القلق. اذ تؤشر الى نية بسلوك دروب امتحنها البعض وسار عليها وما أوصلته. بل العكس دفع لبنان ثمنها خرابا عميما."
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وأشار خلال حفل تكريم على شرفه أقامته الرابطة الاسلامية السنية الى ان الاكثر الحاحا في ظروفنا الدقيقة هو اننا محكومون بالتوافق، وقال:"بقاؤنا شرطه وحدتنا القائمة على ربط المشترك والخاص بالوطن والمواطنة، وليس بأي مشروع خارجي مهما كانت تسمياته وعنوانه".
 
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