أخبار محلية
28 نيسان 2017
Back

ماريو عبود بعد وفاة والده: انا فخور بأبي لانه مات قتيلاً لا قاتلاً

هكذا علق ماريو عبود على وفاة والده... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ماريو عبود,هكذا علق ماريو عبود على وفاة والده...
episodes
ماريو عبود بعد وفاة والده: انا فخور بأبي لانه مات قتيلاً لا قاتلاً

علق الزميل ماريو عبود عبر صفحته الخاصة على فيسبوك على حادث وفاة والده السبت الماضي في حادث سير، قائلا: "يوم السبت الماضي، في ٢٢ نيسان ٢٠١٧ خطف شابٌ طائش حياة والدي في حادث سيرٍ رهيب".

 

وأضاف:"الصفعة كانت مؤلمة وأظن أن أثرها لن تمحوه صفحات الزمن مهما تقلّبت. ولأنني مؤمن اننا نرقد على رجاء القيامة، سأخطُّ هذه السطور لأعبّر عن أمرين: الأول، إنني فخور بأن أبي مات قتيلاً لا قاتلاً، مظلوماً لا ظالماً، متواضعاً لا متجبِّراً، والأهم أنه مات مؤمناً لا تائها. أما الأمر الثاني، فهو شكري العميق لكل المرجعيات الروحية والسياسية والعسكرية التي حضرت أو أوفدت من يمثّلها، أو اتصلت، أو واكبت ولا تزال."

الإعلان
إقرأ أيضاً