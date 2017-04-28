بالفيديو: محمد عساف يُضرب عن الطعام.. ويعقوب شاهين يتحدّى بالماء والملح

تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليّة

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LBCI News Lebanon

أضرب نجم اراب ايدول الفنان الفلسطيني محمد عساف عن الطعام تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليّة.

في التفاصيل، أطلّ الفنان محمد عساف في مقطع فيديو عبر إنستغرام قائلاً "لليوم التاسع على التوالي يُضرب أسرانا عن الطعام، ونحن نتوجّه إليهم بالتحيّة، ونقول لهم قلوبنا معكم. أسرانا لا يتناولون إلّا الماء والملح". وأضاف "الكثير من الشخصيّات الفلسطينيّة توجهت إليّ بهذا التحدّي، وأنا أقول لهم إنّني ابن هذا الوطن، وابن هذه المعاناة، والموضوع ليس موضوع تحدّ، وعلينا أن نتحدّى أنفسنا جميعًا من أجل أسرانا، الذين دفعوا زهرة شبابهم من أجلنا".

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من جهةٍ أخرى، شارك محبوب العرب الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بـ "إضراب الكرامة" ونشر فيديو له وهو يقوم بتحدّي الماء والملح. وأرفق يعقوب شاهين الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "بكلّ فخر، قبلت التحدّي من الأخ شرف مروان البرغوثي للمشاركة في حملة #تحدي_مي_وملح للتضامن مع أسرى #فلسطين البواسل في سجون الاحتلال حتى نيل مطالبهم العادلة والمشروعة".

أقبل التحدي بكل فخر بالمشاركة التضامنية مع اضراب الكرامة, #إضراب_مي_وملح معركة إنسانية حقوقية يخوضها أبطالنا الأسرى في سجون الإحتلال في ظل الإنتهاكات لكافة الحقوق الإنسانية و الدولية , نحن معكم فأنتم الأحرار و نور الإنتصار ✌🇵🇸 A post shared by Mohammed Assaf (@mohammedassaf89) on Apr 25, 2017 at 11:55am PDT