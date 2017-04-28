بالفيديو: محمد عساف يُضرب عن الطعام.. ويعقوب شاهين يتحدّى بالماء والملح

أضرب نجم اراب ايدول الفنان الفلسطيني محمد عساف عن الطعام تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليّة.
في التفاصيل، أطلّ الفنان محمد عساف في مقطع فيديو عبر إنستغرام قائلاً "لليوم التاسع على التوالي يُضرب أسرانا عن الطعام، ونحن نتوجّه إليهم بالتحيّة، ونقول لهم قلوبنا معكم. أسرانا لا يتناولون إلّا الماء والملح". وأضاف "الكثير من الشخصيّات الفلسطينيّة توجهت إليّ بهذا التحدّي، وأنا أقول لهم إنّني ابن هذا الوطن، وابن هذه المعاناة، والموضوع ليس موضوع تحدّ، وعلينا أن نتحدّى أنفسنا جميعًا من أجل أسرانا، الذين دفعوا زهرة شبابهم من أجلنا".
من جهةٍ أخرى، شارك محبوب العرب الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين بـ "إضراب الكرامة" ونشر فيديو له وهو يقوم بتحدّي الماء والملح. وأرفق يعقوب شاهين الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "بكلّ فخر، قبلت التحدّي من الأخ شرف مروان البرغوثي للمشاركة في حملة #تحدي_مي_وملح للتضامن مع أسرى #فلسطين البواسل في سجون الاحتلال حتى نيل مطالبهم العادلة والمشروعة".