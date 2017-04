بالفيديو: محمد عساف يُضرب عن الطعام.. ويعقوب شاهين يتحدّى بالماء والملح

أقبل التحدي بكل فخر بالمشاركة التضامنية مع اضراب الكرامة, #إضراب_مي_وملح معركة إنسانية حقوقية يخوضها أبطالنا الأسرى في سجون الإحتلال في ظل الإنتهاكات لكافة الحقوق الإنسانية و الدولية , نحن معكم فأنتم الأحرار و نور الإنتصار ✌🇵🇸

A post shared by Mohammed Assaf (@mohammedassaf89) on Apr 25, 2017 at 11:55am PDT