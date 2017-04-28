بالفيديو- ردًّا على الشتائم... إليسا: هؤلاء ليسوا بمسلمين!

إليسا: "من فضلكم إطّلعوا على ديانتكم أكثر"

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LBCI News Lebanon

أعربت الفنانة إليسا عن فخرها بمسيحيتها خلال مشاركتها في Jamalouki Con، وذلك ردًّا على الشتائم الّتي وصلتها في التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي حين نشرت صورة الصليب على عيد الفصح المجيد.

في سياقٍ متصل، أوضحت إليسا أنها فخورة بدينها المسيحي والمسلم أيضاً يفتخر بإسلامه، وتابعت "إن من كتب تعليقات ضد المسيحية على إنستغرام، لا يعرف شيئاً عن الإسلام وليس بمسلم، لأنه في القرآن الكريم، المسلم ليس مسلماً إلا إذا كان معترفاً بالمسيحي واليهودي وأهل الكتاب".

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وختمت إليسا ردّها بالقول "من فضلكم إطّلعوا على ديانتكم أكثر، الإسلام ديانة جميلة جداً، ديانة معتدلة، لا تشوّهوها".

Queen #elissa from #jamaloukicon event #ElissaiansWorld ❤️ A post shared by The Elissaians World (@elissaians) on Apr 27, 2017 at 7:27am PDT