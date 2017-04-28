أحلام تغزو تويتر بتغريدة طريفة.. والجمهور يؤكّد "معها حق"!

قد تكون هذه التغريدة من المرّات النادرة الّتي يُجمع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على طرافتها

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LBCI News Lebanon

قد تكون هذه التغريدة من المرّات النادرة الّتي يُجمع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على طرافتها دون أي إنقسام بالرأي العام مؤكدين "معها حق".

إنها تغريدة الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي الّتي غزت تويتر في الساعات الماضية بسبب طرافتها فنالت أكثر من 7100 ريتويت في أقلّ من 24 ساعة.

في التفاصيل، علّقت الفنانة أحلام على خبر تناول ممثلة كوريّة لثلاث ملاعق من الأرز يوميّاً للحفاظ على رشاقتها، فغرّدت قائلةً "ممثلة كوريّة كشفت أنها تأكل ٣ ملاعق فقط من الأرز يوميًا من أجل الحفاظ على قوامها النحيف. أنا ثلاث ملاعق أكلهم عشان أعرف الرز أستوى وإلا لا".

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