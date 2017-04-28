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28 نيسان 2017
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إردوغان: من الخطأ التركيز على داعش وحده في سوريا لأن ذلك سيقوي شوكة الجماعات الإرهابية الأخرى

إردوغان: من الخطأ التركيز على داعش وحده في سوريا لأن ذلك سيقوي شوكة الجماعات الإرهابية الأخرى Lebanon, news ,lbci ,أخبار التركيز,الخطأ,إردوغان,
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إردوغان: من الخطأ التركيز على داعش وحده في سوريا لأن ذلك سيقوي شوكة الجماعات الإرهابية الأخرى
 
 
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