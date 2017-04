ضحكت وبكت مع إيميه الصياح.. تعرّفوا على الأثيوبيّة "بيكي" الّتي أشعلت إنستغرام

بعرف انّو ما رح تقري هالكلام، قلتلّك أحلى منّو بكتير، مش ناطرة انستاغرام 😊 بس عبالي عبّر قدّام الكلّ حتّى نقدّر قيمة "عرق الجبين" وقيمة التضحيات اللّي عم تنعمل كرمال راحتنا: لمّا وصلتي على بيتنا من ٦ سنين، كنت عم قلّها للماما مش عارفة كيف بدّي أتعوّد على شخص غريب بالبيت.. وهلّأ عم قلّها، كيف بدّي أتعوّد على البيت بلاكي. حبّيناكي كتير، وتعلّقنا فيكي لأنّو ولا أهضم منّك. ضحكنا، وبكينا، وحضّرتي العرس معنا، وحضرنا دراما سوا وهيدا غرامك.. شكرا على تعبك معنا، شكرا على محبّتك وطيبتك، وشكرا لأنّو ضحّيتي هلقد.. انا مبسوطة انّك راجعة ورح تكوني عروس حلوة بس ما رح خبّي انّو زعلانة ورح أشتقلك كتير وانشاالله أقدر زورك بأثيوبيا شي يوم.. بحبّك كتير Beky 💜

