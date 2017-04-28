ضحكت وبكت مع إيميه الصياح.. تعرّفوا على الأثيوبيّة "بيكي" الّتي أشعلت إنستغرام

من هي "بيكي"؟

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LBCI News Lebanon

أشعلت الممثلة إيميه الصياح موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بصورةٍ جديدة لها برفقة عاملة المنزل الأثيوبية "بيكي".

وقد أرفقت إيميه الصورة برسالةٍ إنسانيّة أثّرت بكل من قرأها وجاء فيها "بعرف انّو ما رح تقري هالكلام، قلتلّك أحلى منّو بكتير، مش ناطرة انستغرام. بس عبالي عبّر قدّام الكلّ حتّى نقدّر قيمة عرق الجبين وقيمة التضحيات اللّي عم تنعمل كرمال راحتنا".

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وأضافت إيميه "لمّا وصلتي على بيتنا من 6 سنين، كنت عم قلّها للماما مش عارفة كيف بدّي أتعوّد على شخص غريب بالبيت. وهلّأ عم قلّها، كيف بدّي أتعوّد على البيت بلاكي. حبّيناكي كتير، وتعلّقنا فيكي لأنّو ولا أهضم منّك. ضحكنا وبكينا وحضّرتي العرس معنا، وحضرنا دراما سوا وهيدا غرامك. شكراً على تعبك معنا، شكراً على محبّتك وطيبتك، وشكراً لأنّو ضحّيتي هلقد".

وبعدما استرجعت ذكرياتها، ختمت إيميه رسالتها قائلةً "أنا مبسوطة انّك راجعة ورح تكوني عروس حلوة بس ما رح خبّي انّو زعلانة ورح اشتقلك كتير وانشاالله أقدر زورك بأثيوبيا شي يوم. بحبّك كتير Beky".