واشنطن تطالب بالافراج "الفوري" عن أميركيين موقوفين في إيران

طالبت الولايات المتحدة بالافراج "الفوري" عن أميركيين موقوفين في إيران، ولاسيما منهم إيراني-أميركي ووالده حكم عليهما في 2016 بالسجن عشر سنوات بتهمة "التجسس"، في اطار عودة التوتر بين واشنطن وطهران حول الملف النووي.

وعلى هامش اجتماع الثلاثاء في فيينا للجنة مكلفة الاشراف على تطبيق الاتفاق الدولي المعقود في 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، اعرب الجانب الأميركي للوفد الإيراني عن "قلقه العميق حيال مواطنين أميركيين معتقلين واعتبروا مفقودين في إيران"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر.

واضاف ان واشنطن "دعت إيران الى الافراج فورا عن هؤلاء الرعايا الأميركيين".