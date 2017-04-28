انظروا جيّداً إلى هذه الصورة... حقيقتها ستصدمكم!

الإعلان

أثارت صورة سيلفي نشرها مُستخدم تويتر يُدعى آندي فوينتس على الموقع ضجّة كبيرة بين الروّاد الذين رأوا فيها أمراً غريباً للغاية.فعند النظر إلى الصورة الجميلة للمرّة الأولى، نرى شاباً (ليس آندي) وحبيبته يلتقطان صورة بطريقة السيلفي وخلفهما مرآة. لكنّ عند التدقيق بالصورة، نرى انعكاس وجه الشابة على المرآة خلفها على الرغم من أنّها تدير ظهرها إلى المرآة، ما جعل روّاد تويتر يتساءلون "هل تتمتّع هذه الشابة بوجهين؟؟"وطالب بعض روّاد الموقع آندي بحذف الصورة معتبرين إياها مخيفة بعض الشيء، في حين اعتبر آخرون أنّ الصورة معدّلة عبر برنامج فوتوشوب.ما رأيكم؟