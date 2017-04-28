جعجع: السياسة في لبنان باتت عمل الذين لا عمل لهم

نظم جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية بالتعاون مع مصلحة الطلاب حفل تخرج طلاب أكاديمية الكوادر، دورة شارل مالك، تحت عنوان: "لبنان، تراث وأزل" في المقر العام للحزب في معراب في حضور رئيس الحزب سمير جعجع.

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وبالمناسبة، شرح جعجع مفهوم السياسة، قائلا:"من أشرف وأهم الأعمال أو المهام التي يمكن للانسان الاضطلاع بها، فالسياسة هي بالفعل صناعة التاريخ".

ورأى جعجع ان "السياسة في لبنان باتت عمل الذين لا عمل لهم، ناهيك عن أنها تحولت الى زبائنية مفرطة بعيدا عن أي برامج سياسية فعلية، الأمر الذي ينعكس واقعا سياسيا تعيسا، في الوقت الذي تسعى القوات جاهدة الى تغيير هذا الواقع من خلال ممارستها السياسية المستقيمة".