بالفيديو - اعتداء وحشي داخل مرحاض المدرسة والضحيّة فتاة في الـ 12 من عمرها

الإعلان

يكشف فيديو التُقط عبر الهاتف اللحظة المروعة التي قامت بها مجموعة من الطلاب الثانويين بضرب فتاة في الـ 12 من عمرها في مرحاض المدرسة.ويُظهر الفيديو المروع الهجوم العنيف الذي شنّه هؤلاء الطلاب على الفتاة في مدرسة "Crosby" المتوسّطة في مدينة لويسفيل في كنتاكي، الولايات المتّحدة.وقالت هولي كينغ والدة الفتاة الضحيّة لموقع Wave3 إنّ ابنتها تُركت بدمائها على الأرض يوم الاعتداء 14 نيسان الذي وقع حوالى الساعة 11 ظهراً.وأضافت هولي "حين أخذتها إلى غرفة الطوارئ قالوا لي إنها محظوظة جداً لأنّها لم تُعان من نزيفٍ داخلي في دماغها".وتلقّت الفتاة ضربات قويّة على رأسها وعلى وجهها تسبّبت لها بخلع كتفها وجروحٍ قوية. وألقت الوالدة اللوم على المدرسة لأنّها لم تتصرّف بسرعة حين وقع الاعتداء مشيرة إلى أنّها ووالد ابنتها لم يعلما بالأمر إلا بعد 10 أيامٍ على وقوعه.وتقدّمت الوالدة بشكوى لدى الشرطة ضدّ الذين اعتدوا على ابنتها.