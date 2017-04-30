مقتل 5 عناصر من القاعدة في غارة اميركية في اليمن

اعلن مسؤول في الاجهزة الامنية ان 5 عناصر من القاعدة قتلوا فجر الاحد في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار على سيارة محملة بالسلاح في وسط اليمن.

واوضح المسؤول ان السيارة اصيبت في منطقة الجوية في محافظة مأرب شرق صنعاء وأن الغارة التي استهدفت فجر اليوم السيارة المحملة بالسلاح تابعة لقيادي محلي في التنظيم وكان يعمل على نقل اسلحة الى منطقة يكلا في البيضاء وسط اليمن التي شهدت في 29 كانون الثاني عملية برية اميركية ضد التنظيم الارهابي.

واسفرت هذه العملية عن مقتل جندي اميركي وعدد من عناصر القاعدة ومدنيين.

ويدور النزاع في اليمن بين المتمردين الحوثيين في شمال البلاد والقوات الحكومية في الجنوب المدعومة من تحالف عربي بقيادة سعودية.