الحاج حسن: تنظيم عمل الكسارات لا يحتمل التأخير

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رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "المتضررين من توقيف العمل بالكسارات يمثلون أكثر من جهة وهم المقاولون وأصحاب وسائقو الشاحنات، والمجابل، وأصحاب الورش والمستثمرون، والمواطنون الذين اشتروا الشقق والأبنية"، واعتبر ان "الملف المطروح شائك وكبير، ويحتاج الى معالجة علمية وغير انفعالية".ولفت الحاج حسن خلال استقباله وفدا من الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز الى أن "الحل يبدأ بتنظيم المقالع والكسارات العاملة حاليا وفرض رسوم عالية على أصحابها، وتكليف شركات هندسية متخصصة بوضع دراسات علمية تنظيمية للرقابة والتنظيم واعادة تأهيل المقالع والكسارات".وأكد أن "معالجة الموضوع لا يحتمل التأخير لأن مصالح الناس على المحك"، وانه سيتابع الموضوع مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وسائر المعنيين "لوضع حل سريع للقضية".