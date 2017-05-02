ندى أبو فرحات تُرضع إبنها.. الأمومة في صورة

الأمومة في صورة جميلة جداً

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LBCI News Lebanon

تعيش الممثلة ندى أبو فرحات مرحلة الأمومة للمرّة الأولى ويبدو أنها تُوثّق مع زوجها تلك اللحظات القيّمة بصورٍ جميلة جداً.

وفي التفاصيل، نشر المخرج إيلي كمال صورة جديدة لزوجته ندى أبو فرحات وهي تُرضع إبنهما "ندي". وقد أرفق الصورة بالتعليق التالي: "قالوا: مشتْ فالحقلُ من وَلَهٍ / مُتلبّكٌ والقمحُ يُكتنزُ / بُعثَ التناغمُ عِبْرَ خُطواتها/ والهيدَبى والًوَخدُ والرجَزُ / تُومي فيلتفتُ الغروبُ لها/ من لهفةٍ ويتغتغُ العنَزُ/ ما الوشمُ؟ ما الخرَزُ؟ / ما الأقدمون السمر لم يلجوا / لُغزاً ولا اكتهنوا ولا رمزوا، / لفتاتُها تخزُ / وجفونُنها وترٌ وأغنيةٌ / صيفيّةٌ وقميصُها كَرَزُ".