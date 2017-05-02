أخبار محلية
02 أيار 2017
02/05/2017 04:50:03
سامي الجميل: حتى الباطون عالقياس
سامي الجميل عبر "تويتر"
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LBCI News Lebanon
غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر موقع "تويتر" قائلا: "قرّرت وزارة الداخلية وقف عمل مجابل الباطون باستثناء تلك الملتزمة مشاريع حكومية والعائدة بمعظمها لمتعهّد واحد... حتى الباطون عالقياس".
وأرفق التغريدة بصورة القرار وبـ هاشتاغ #وقحين.
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