أخبار محلية
02 أيار 2017
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سامي الجميل: حتى الباطون عالقياس

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سامي الجميل: حتى الباطون عالقياس
غرد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر موقع "تويتر" قائلا: "قرّرت وزارة الداخلية وقف عمل مجابل الباطون باستثناء تلك الملتزمة مشاريع حكومية والعائدة بمعظمها لمتعهّد واحد... حتى الباطون عالقياس". 
وأرفق التغريدة بصورة القرار وبـ هاشتاغ #وقحين.
 
 
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