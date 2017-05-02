ايران ستواصل إرسال مستشارين إلى سوريا

أكد قيادي في حرس الثورة الاسلامية ان ايران ستواصل ارسال مستشاريها الى سوريا لدعم النظام في مكافحة الفصائل المعارضة المسلحة والتنظيمات الارهابية، وذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء فارس الثلاثاء.

وقال قائد القوة البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور ان ايران "ستواصل ارسال المستشارين العسكريين الى سوريا" لتفادي ضرب "خط الأمام لجبهة المقاومة".

واضاف ان المستشارين "موجودون حاليا (في سوريا) وسننشر المزيد طالما الحاجة قائمة للمشورة".

كما كشف أن قوات النخبة التي يقودها تدعم فيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية لحرس الثورة بقيادة اللواء قاسم سليماني.

وتشكل ايران الحليفة الاقليمية الرئيسية للرئيس السوري بشار الاسد في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية وفصائل مسلحة معارضة تسعى إلى الاطاحة بحكمه.

إلى جانب قواتها تشرف ايران على ارسال "متطوعين" للقتال في سوريا، من ايران وكذلك من شيعة العراق وافغانستان وباكستان.