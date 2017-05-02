أخبار دولية
02 أيار 2017
Back

ايران ستواصل إرسال مستشارين إلى سوريا

ايران حليفة الاسد Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,ايران ,ايران حليفة الاسد
episodes
ايران ستواصل إرسال مستشارين إلى سوريا

     

أكد قيادي في حرس الثورة الاسلامية ان ايران ستواصل ارسال مستشاريها الى سوريا لدعم النظام في مكافحة الفصائل المعارضة المسلحة والتنظيمات الارهابية، وذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء فارس الثلاثاء.

 

وقال قائد القوة البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور ان ايران "ستواصل ارسال المستشارين العسكريين الى سوريا" لتفادي ضرب "خط الأمام لجبهة المقاومة".

 

 واضاف ان المستشارين "موجودون حاليا (في سوريا) وسننشر المزيد طالما الحاجة قائمة للمشورة".

 

 كما كشف أن قوات النخبة التي يقودها تدعم فيلق القدس، وحدة العمليات الخارجية لحرس الثورة بقيادة اللواء قاسم سليماني.

    

وتشكل ايران الحليفة الاقليمية الرئيسية للرئيس السوري بشار الاسد في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية وفصائل مسلحة معارضة تسعى إلى الاطاحة بحكمه.

    

إلى جانب قواتها تشرف ايران على ارسال "متطوعين" للقتال في سوريا، من ايران وكذلك من شيعة العراق وافغانستان وباكستان.

 

الإعلان
إقرأ أيضاً