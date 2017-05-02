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02 أيار 2017
02/05/2017 05:33:12
فضل الله: وعدنا بتخفيض أسعار الانترنت تزامناً مع زيادة السرعة ونحن بانتظار أن تناقش الحكومة دفتر الشروط الجديد بحيث نستطيع أن نوقف أي هدر ممكن في قطاع الخلوي
فضل الله: وعدنا بتخفيض أسعار الانترنت تزامناً مع زيادة السرعة ونحن بانتظار أن تناقش الحكومة دفتر الشروط الجديد بحيث نستطيع أن نوقف أي هدر ممكن في قطاع الخلوي
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LBCI News Lebanon
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