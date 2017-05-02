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02 أيار 2017
02/05/2017 05:36:31
الاعلام الحربي: خروج نحو 100 مسلح مع عائلاتهم من بلدة "سبنا" شرقي بلدة "سرغايا" باتجاه منطقة "الرحيبة" في ريف دمشق الشمالي الشرقي
الاعلام الحربي: خروج نحو 100 مسلح مع عائلاتهم من بلدة "سبنا" شرقي بلدة "سرغايا" باتجاه منطقة "الرحيبة" في ريف دمشق الشمالي الشرقي
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LBCI News Lebanon
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