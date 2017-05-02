الصليب الأحمر يُسعف نادين الراسي.. ماذا حصل؟

تدخّل الصليب الأحمر لإسعاف نادين الراسي

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LBCI News Lebanon

إنتهت الممثلة نادين الراسي من تصوير مسلسل "ورد جوري" الّذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2017 عبر شاشتي LBCI وLDC. لكن اليوم الأخير من التصوير لم يمرّ مرور الكرام بل إستدعى تدخّل الصليب الأحمر لإسعاف نادين.

في التفاصيل، أوضحت الممثلة نادين الراسي في مجموعة فيديوهات عبر تطبيق سناب شات أنها لم تفقد الوعي أثناء التصوير بل سقطت بسبب كعبها العالي. وحضر الصليب الأحمر لإجراء الإسعافات الأولية وأكملت تصوير مشاهدها. وتبيّن أن وقوع نادين قد أثر على الغضروف في رجلها على أن تخضع لصور الأشعة في الأيام المقبلة.

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وقد ختمت الراسي الفيديوهات بعبارة "أنا بومبا ما في شي بيوقّعني".