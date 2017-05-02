آخر الأخبار
02 أيار 2017
Back

كنعان: مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي والجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب

كنعان: مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي والجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تخفيض,المال,لجنة,مسؤولية,كنعان,
episodes
كنعان: مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي والجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً