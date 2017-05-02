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02 أيار 2017
02/05/2017 06:05:14
كنعان: مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي والجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب
كنعان: مسؤولية لجنة المال تخفيض النفقات ومن يريد ذلك فليشارك في اللجنة للبحث الجدّي والجدية بمناقشة الموازنة هي الجدية بعملية الإصلاح المالي المطلوب
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LBCI News Lebanon
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