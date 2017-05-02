اسطنبول تلغي دعوة مؤسس ويكيبيديا للمشاركة في منتدى

أعلنت بلدية اسطنبول سحب دعوة وجهتها سابقا إلى مؤسس موقع "ويكيبيديا" جيمي ويلز أزيل الذي تحجبه السلطات التركية في البلاد منذ أيام.

وينعقد "معرض مدن العالم" في اسطنبول في منتصف ايار ويشارك فيه الاف المحاورين من حول العالم لبحث طرق جعل المدن "اكثر ذكاء" بحسب الموقع المخصص للحدث .

الإعلان

ويأتي هذا القرار بعد اعلان السلطات السبت حجب موقع "ويكيبيديا" على الانترنت داخل البلاد، في آخر عمليات الحظر التي يتعرض لها المستخدمون الأتراك.

وفيما لم تقدم السلطات مبررا للحجب ربطه آخرون بمقالات في الموقع تربط انقرة بمنظمات متشددة.