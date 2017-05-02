هجوم لداعش على مخيم للاجئين على الحدود السورية العراقية

قتل 24 شخصا بين مدنيين وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية في هجوم لتنظيم داعش قرب مخيم للاجئين على حدود سوريا مع العراق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد ان 5 انتحاريين من داعش فجروا انفسهم بالقرب من مخيم رجم الصليبي للاجئين العراقيين والنازحين السوريين في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

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