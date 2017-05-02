أخبار دولية
02 أيار 2017
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هجوم لداعش على مخيم للاجئين على الحدود السورية العراقية

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هجوم لداعش على مخيم للاجئين على الحدود السورية العراقية
 

قتل 24 شخصا بين مدنيين وأصيب أكثر من ثلاثين آخرين مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية في هجوم لتنظيم داعش قرب مخيم للاجئين على حدود سوريا مع العراق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

 

وأوضح المرصد ان 5 انتحاريين من داعش فجروا انفسهم بالقرب من مخيم رجم الصليبي للاجئين العراقيين والنازحين السوريين في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

 
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إردوغان سيبحث العمليات في سوريا مع بوتين
 
الى ذلك، أعلن التركي رجب طيب إردوغان إنه سيبحث العمليات المحتملة في منبج والرقة بسوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء ومع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت لاحق الشهر الحالي.
 
 
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