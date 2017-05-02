هل سيكون زواج إليسا سرّياً أم علنياً؟

تصف إليسا نفسها اليوم بالعاشقة الواقعية والرومانسية في الوقت نفسه

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إليسا,زواج,تصف إليسا نفسها اليوم بالعاشقة الواقعية والرومانسية في الوقت نفسه

LBCI News Lebanon

تصف الفنانة إليسا نفسها اليوم بالعاشقة الواقعية والرومانسية في الوقت نفسه وفق الظروف التي تتحكّم بمراحل الحب المختلفة فهي تعشق بكلّ جوارحها ومن كل قلبها ولكنها ليست مستعدّة اليوم وفي هذه المرحلة من حياتها أن تتخلّى عن كل شيء من أجل الحبيب.

وتكشف الفنانة إليسا في حديثٍ لمجلة "لها" أنها ستعلن عن هوية حبيبها عندما تصبح العلاقة رسمية لأنّ هذا هو حقّ الناس عليها. وتضيف إليسا "ما أعيشه ليس حبّاً سرّياً. صحيح أنه لم يُنشر في الصحافة، لكنّني أعيش وحبيبي حياة عادية. نخرجُ إلى السينما ونتناول الغداء ونسافر معاً. باختصار نعيشُ حياة طبيعية من حقّنا أن نعيشها من دون أن نسلّط عليها الأضواء الإعلامية".

الإعلان

ورغم أنها قررت ان لا تتحدث في تفاصيل الزواج في الصحافة، إلا أن إليسا قد أجابت على سؤال "هل سيكون زواجاً سرّياً أم علنياً؟" بالقول "طبعاً سيكونُ زواجاً علنياً".