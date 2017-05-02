حنا غريب: ما حصل لرفاقنا بضهر البيدر هو اعتداء صارخ على الحريات العامة

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LBCI News Lebanon

وصف الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب ما حصل مع شبان من الحزب عند حاجز ضهر البيدر امس بالإعتداء الصارخ على الحريات العامة، داعيا الى معاقبة الضابط والعناصر الذين قاموا بضرب الشبّان داخل المخفر.

وقال غريب: "من غير المقبول ان يدخل المواطنون الى المخافر بكامل صحتهم ويخرجون محملين الى المستشفيات".

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وأكد غريب ان التظاهرة التي نظمها الحزب امس كانت وطنية سلمية وحضارية، لافتا الى ان الحزب الشيوعي هو اكثر تصميما اليوم على مواجهة القمع والتخويف واكثر تمسكا بمواقفه السياسية التي اطلقها. وشدد على ان "ما حصل في ضهر البيدر يزيدنا قناعة بمتابعة تحركنا السلمي".