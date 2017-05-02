بيتزا تُسرّع عملية الولادة...ما هي مكوّناتها؟

بيتزا تُسرّع عملية الولادة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إنستغرام, حمل , مخاض, الولادة,بيتزا,بيتزا تُسرّع عملية الولادة

LBCI News Lebanon

تلجأ العديد من النساء الحوامل إلى طرق عدة ومأكولات مختلفة لتسريع عملية المخاض خلال الشهر التاسع من الحمل، إلا أن بعض السيدات اللواتي يعشن في الولايات المتّحدة، يقمن بزيارة مطعم يقدّم البيتزا لتسهيل هذا الأمر.



واشتهر مطعم هوثورن نيويورك الذي يقع في ولاية كارولينا الشمالية بتقديم بيتزا تسرّع عملية الولادة لدى النساء الحوامل.

الإعلان



وتحتوي بيتزا "بافلو-وينغ" ( Buffalo Wing Pizza ) على صلصة بافالو الحارة والدجاج والجبنة ومن المعروف أن المأكولات الحارة تسرّع عملية المخاض.



وتفاجأ صاحب المطعم بعدما نشرت سيدة صورة لها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تؤكد أن البيتزا سرّعت موعد ولادتها لتتبعها 3 سيدات أخريات أخبرن عن التجربة نفسها.



ولقّبت البيتزا بال"محرّضة " ( Inducer ) بسبب مساهمتها في تسريع عملية المخاض.

Congrats to another happy customer who became a mommy last night after eating our Buffalo Wing Pizza (AKA The Inducer) #fitmom #charlotte #charlottesgotalot #pizza #pizzalife #theinducer #charlotte A post shared by Hawthorne's NY Pizza & Bar (@hawthornespizza) on Apr 27, 2017 at 3:04pm PDT