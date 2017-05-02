بيتزا تُسرّع عملية الولادة...ما هي مكوّناتها؟

تلجأ العديد من النساء الحوامل إلى طرق عدة ومأكولات مختلفة لتسريع عملية المخاض خلال الشهر التاسع من الحمل، إلا أن بعض السيدات اللواتي يعشن في الولايات المتّحدة، يقمن بزيارة مطعم يقدّم البيتزا لتسهيل هذا الأمر.
واشتهر مطعم هوثورن نيويورك الذي يقع في ولاية كارولينا الشمالية بتقديم بيتزا تسرّع عملية الولادة لدى النساء الحوامل.
وتحتوي بيتزا "بافلو-وينغ" ( Buffalo Wing Pizza ) على صلصة بافالو الحارة والدجاج والجبنة ومن المعروف أن المأكولات الحارة تسرّع عملية المخاض.
وتفاجأ صاحب المطعم بعدما نشرت سيدة صورة لها على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام تؤكد أن البيتزا سرّعت موعد ولادتها لتتبعها 3 سيدات أخريات أخبرن عن التجربة نفسها.
ولقّبت البيتزا بال"محرّضة " ( Inducer ) بسبب مساهمتها في تسريع عملية المخاض.