اللجنة المكلفة درس الضريبة على الانشطة البترولية أقرت 10 مواد

اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب محمد قباني انه تم البحث في مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، موضحا أنهم اذا توصلوا إلى إقرار القانون بسرعة فيمكن أن تقدم الشركات في 15 أيلول المقبل عروضها.

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وأكد ، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية ، الى انه تم إقرار 10 مواد من المشروع، لافتا الى أنه تم التركيز على أن يكون هناك قانون واحد وشفافية حتى تكون كل شركة أمام مسؤولياتها".واشار الى أن اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل بشكل مكثف يومي الاثنين والثلاثاء .