أخبار محلية
02 أيار 2017
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اللجنة المكلفة درس الضريبة على الانشطة البترولية أقرت 10 مواد

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اللجنة المكلفة درس الضريبة على الانشطة البترولية أقرت 10 مواد
أعلن النائب محمد قباني انه تم البحث في مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، موضحا أنهم اذا توصلوا إلى إقرار القانون بسرعة فيمكن أن تقدم الشركات في 15 أيلول المقبل عروضها.

وأكد ، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية ، الى انه تم إقرار 10 مواد من المشروع، لافتا الى أنه تم التركيز على أن يكون هناك قانون واحد وشفافية حتى تكون كل شركة أمام مسؤولياتها".
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واشار الى أن اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل بشكل مكثف يومي الاثنين والثلاثاء .
 
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